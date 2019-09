Stroncato da malore in gita sul Cansiglio

Condividi

Attorno alle 18.30 il 118 è stato allertato da alcune persone che avevano trovato un uomo a terra privo di sensi in località Valmanera, in Cansiglio.

Mentre chi era sul posto iniziava le manovre di rianimazione seguendo le indicazioni della centrale operativa, una squadra del Soccorso alpino dell’Alpago si portava sul posto assieme all’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. L’equipe medica e il tecnico di elisoccorso sbarcati nelle vicinanze sono subentrati nelle manovre e hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, purtroppo invano. Constato il decesso, la salma ricomposta e imbarellata è stata affidata al carro funebre. Sul posto anche i carabinieri forestali.

Mal di schiena

Prima l’eliambulanza era intervenuta a Cortina d’Ampezzo, al Rifugio Vandelli, per recuperare una turista dell’Ecuador di 29 anni, che aveva manifestato dolori alla schiena che le impedivano di camminare. La ragazza è stata accompagnata all’ospedale di Pieve do Cadore per le cure del caso.