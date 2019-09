L’oroscopo della settimana (30 settembre- 6 ottobre): Leone, punta in alto

Condividi

♈ – ARIETE

SEI SOTTO SFORZO!

Un proverbio siciliano recita: “Chinati Giunco che passa la piena!” Questo bel motto si adatta perfettamente alle delicate circostanze che ti vedono ora protagonista. Il Segno contrapposto delle Bilancia ha ora un sacco di presenze celesti, e anche se Mercurio emigrerà in Scorpione sarà subito rimpiazzato dalla presenza del focoso Marte. E’ presumibile che tanti valori astrali contrapposti ti mettano sotto sforzo.

♉ – TORO

CHI LA DURA LA VINCE

Occhio alla mobilità, alla concentrazione, agli spostamenti perché l’attuale antagonismo fra Urano nella Prima Decade del tuo Segno e in Mercurio contrapposto non li favoriscono. Ti serve, è vero, una maggior e più capillare programmazione, ma il problema vero è che con le tue garibaldine iniziative hai pesato i piedi a qualcuno che se l’è legata al dito… Aspettati contrasti, affondi e contestazioni. Però, si sa che chi la dura la vince!

♊ – GEMELLI

ACCORDO APPAGANTE

A nodi finalmente sciolti e a situazioni quasi del tutto risolte, ti chiedi come mai certe cose ti sembravano impossibili da superare e da vincere! Uscire dalle ambasce che ti attanagliavano sembrava una impresa da titani, ed invece per fortuna si saà rivelando più facile del previsto. I tanti pianeti in Bilancia Si stanno rivelando alleati fortissimi e sono capaci di incentivare l’amore, la passione e un accordo splendidamente appagante.

♋- CANCRO

CHI AMI E’ DALLA TUA PARTE

I propositi che covi nel tuo cuore sono assai lucidi, come davvero lucida e ben organizzata è adesso la maniera di portare a termine impegni gravosi ma di grande prestigio. Con Nettuno che protegge il mondo delle idee e con Mercurio che si è or ora affacciato nel Segno amico dello Scorpione è certo che farai i passi necessari per ottenere finalmente le soddisfazioni che da tempo aspetti di avere. Il partner è con te in ogni evenienza.

♌ – LEONE

PUNTA IN ALTO IN TUTTO

L’attuale dolcezza delle situazioni di coppia è dovuta alla grande capacità di dialogare positivamente che la generosità di Giove nel Sagittario ti mette, copiosamente, a disposizione. La tua capacità comunicative è allo zenit e le parole d’amore escono con naturalezza dalle tue labbra. Per la felicità di entrambi. Nel lavoro occorrerà essere più determinati ad ottenere emolumenti più consistenti e a puntare verso vantaggi carrieristici migliori.

♍ – VERGINE

BATTITI PER LA TUA CONVENIENZA

Il focoso e bellicoso Marte è ancora operativo nel tuo Segno fino al giorno 4, interfacciandosi con Plutone e Saturno i quali sostano da tempo nel Segno amico del Capricorno, attivandosi allora per azioni di grande portata. Ti proporrà risoluzioni un tantino polemiche e contestatorie e fatti che ledono la tua autonomia finanziaria. Ti esorterà a batterti per quelle che ritieni siano condizioni le quali si possano davvero migliorare!

♎ – BILANCIA

UN SACCO DI INCENTIVI ASTRALI

Quando inizia la settimana a darti manforte ci sono il Sole, Venere, la fuggevole Luna e Mercurio. Non male… Comunque Mercurio si trasferirà velocemente nel Segno appresso dello Scorpione, sostituito immediatamente dalla comparsa di Marte nei Gradi Zodiacali che ti competono. Ciò avverrà il gg 4. E da allora dimostrerai anche una maggiore grinta, da non spendere nella vita a due: forse in amore ora non pretendere la Luna…

♏ – SCORPIONE

CALDO APPOGGIO DA CHI AMI

Il passaggio di Mercurio nel Segno ti garantisce lucidità, velocità d’azione fra il dire e il fare. Dunque saprai dare una pronta risposta a certe situazioni che sono maturate all’improvviso, di certo nei fatti anticipate dal veloce percorso lunare. Con arguzia saprai bypassare abilmente certi ostacoli inattesi, e con molta intelligenza saprai mettere in atto azioni diversive contro chi ti rema contro. Cerca l’appoggio della persona cara, solidalissima.

♐ – SAGITTARIO

PER ORA PROPONITI

In effetti saresti davvero pronto per occupare quella talk poltrona molto interessante… Hai la cultura, la certosina preparazione, il forte e irradiante carisma, lo spirito giusto e un’ottima visione d’insieme: esattamente le doti che sarebbero indispensabili per svolgere bene il compito che ti piacerebbe ti venisse affidato… Per ora proponiti con cauta posatezza: chi di dovere sappia che ti piacerebbe concorrere. E magari vincere!

♑ – CAPRICORNO

CONSIDERA LE EMOZIONI

Avverrà in settimana il Primo Quarto di Luna nei Gradi he lo Zodiaco ti ha affidato., nel giorno 5 e nel 12esimo Grado.. Il valore confermativo dell’evento lunare giunge in un momento assai delicato: ti assicurerà che le iniziative che hai in mente sono ben viste dall’attuale situazione celeste, e che hai trovato i toni giusti per farti chiaramente capire. E’ importante comunque che tu tenga conto del versante emotivo delle cose che dici.

♒ – ACQUARIO

CARISMATICO ASCENDENTE

Aperture, circostanze di promozione, nuove promettenti prospettive sono nell’aria e ti si aprono davanti. I forti valori planetari che stanno passando nel Segno amico della Bilancia, della tua stessa valenza d’Aria, ti danno nuove idee e lampi di genio interessanti e relativi ai progressi che intenderesti compiere. E nuovi introiti sono in previsione, pure grazie al carismatico ascendente che sai esercitare con vera maestria.

♓ – PESCI

OBIETTIVI POSTICIPATI

I pianeti che dominano il tuo bel Segno, cioè Nettuno e Giove, in codesta fase sono fra loro l’un contro l’altro armati, sono in fase di tesa quadratura, e certe scelte che hai da poco rese definitive ciò di certo non si rivela proficuo. Servirà un pochino di tempo ancora per rimediare e per reimpostare la scalata a degli obbiettivi prefissati, che dovrà essere forse un tantino rimandata… Ma il successo, pieno, è una rocciosa certezza.

A cura di Susy Grossi – Consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)