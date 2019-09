Che tempo fa

Condividi

Linkedin email

lunedì 30. Cielo poco nuvoloso, con maggiori addensamenti sulle zone montane e pedemontane; possibili nubi basse nelle valli nelle ore più fredde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in locale variazione, massime in leggero o contenuto aumento.

Venti. In quota da nord-ovest, moderati/tesi nella prima parte della giornata, in attenuazione in seguito. In pianura deboli/moderati: occidentali nella prima parte della giornata, orientali dal pomeriggio.

Mare. Calmo o poco mosso.

(Ph Luca Meneghetti – Youtube)