Una domenica sul lago, a Torri del Benaco, si è trasformata nella più grande tragedia per una famiglia di Verona.

Un giovane sub di 20 anni, nel tardo pomeriggio le sue generalità non erano ancora note, si è immerso ma poi, per cause al vaglio degli inquirenti, si è inabissato, probabilmente privo di conoscenza. Il ragazzo, purtroppo, è stato recuperato senza vita. Sul posto, Suem 118, vigili del fuoco, guardia costiera, polizia locale e carabinieri.