«Ma che bela che te si»: Coca-Cola celebra il Veneto con un video

Si intitola “Coca Cola: più veneta di quanto si immagini” il video dove si celebra la storia d’amore tra la nota bevanda e il nostro territorio. «Abbiamo voluto celebrare il legame speciale che ci lega al Veneto, dove si trova lo stabilimento più grande d’Europa: solo in questa Regione, Coca-Cola genera e distribuisce fra famiglie, imprese e amministrazione pubblica 111 milioni di euro – pari allo 0,07% del PIL regionale – e crea complessivamente 2.480 posti di lavoro tra dipendenti e tutto l’indotto», scrivono in una nota.

«Per valorizzare questo rapporto, abbiamo deciso di celebrare le persone che tutti i giorni dedicano energia e impegno per rendere unico il sodalizio col Veneto, che solo negli ultimi dieci anni ci ha portato a investire oltre 100 milioni di euro in ampliamenti e ammodernamenti dell’impianto di Nogara, in provincia di Verona. Una storia veneta che non smette d’innovarsi. Perciò a questa terra va il nostro ringraziamento: per aver dato a Coca-Cola un accento inconfondibile che l’ha resa più veneta di quanto s’immagini».