Birra e cibo di qualità: Doppio Malto apre #unpostofelice

Birra artigianale e cibo di qualità sono i protagonisti di un locale per tutta la famiglia che offre divertimento e svago ad ogni ora del giorno. Il 2 ottobre appuntamento al centro Granfiume Gran Shopping di Fiume Veneto per la serata di inaugurazione di Doppio Malto. E fino al 17 ottobre la prima birra la offre la casa.

FIUME VENETO

Apre i battenti a Fiume Veneto, all’interno del centro Granfiume Gran Shopping, una delle principali esperienze italiane legate al mondo della birra artigianale. Debutta infatti il 2 ottobre, con la serata di inaugurazione dalle 19.30, Doppio Malto. Un pub, un ristorante, uno spazio culturale, ma soprattutto #unpostofelice.

BIRRA ARTIGIANALE MADE IN ITALY

La birra firmata Doppio Malto è artigianale e tutta prodotta nello stabilimento Doppio Malto di Erba (CO). Dalla fine del 2019, gran parte della produzione si sposterà in Sardegna, vicino a Iglesias, dove è in costruzione un nuovo birrificio, con una capacità produttiva iniziale di un milione di litri che a regime si attesterà sui cinque milioni di litri. Lo stabilimento in Sardegna, frutto di un investimento di circa 6 milioni di euro, occuperà circa una trentina di persone tra dipendenti e indotto.

IL LOCALE

Una birra artigianale pluripremiata come quella Doppio Malto merita cibo all’altezza. Per questo nel locale si trovano proposte per il pranzo e la cena per tutti i palati: carni alla brace, piatti vegetariani, dolci fatti in casa, galletti ruspanti, insalate, burger di carne fresca e molto altro. Il locale è aperto tutto il giorno, a disposizione di chi vuole passare un pomeriggio di tranquillità leggendo, studiando, giocando. Ovviamente anche la sera per sorseggiare un beer cocktail davvero inedito o tirare tardi davanti a un biliardo, al calciobalilla, al bersaglio delle freccette oppure sfidare gli amici nel campo da street soccer presente nel locale. Divani, grandi tavoli, poltrone, angoli di relax e ovviamente wi-fi gratuito sono sempre a disposizione dei clienti.

LE ASSUNZIONI SUL TERRITORIO

In vista dell’apertura sono state assunte una ventina di persone sul territorio. La ricerca di personale tuttora aperta, soprattutto per il personale di sala con posizioni sia part time che full time (per info e candidature: *protected email* ).

LA PRIMA BIRRA GRATIS

E per provare la premiata birra firmata Doppio Malto fino al 17 ottobre la prima birra sarà gratis per tutti i clienti del pranzo e della cena.