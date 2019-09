Fiera Franca d’autunno a Bassano

Condividi

Linkedin email

Torna, con il primo fine settimana di ottobre, l’appuntamento con la Fiera d’autunno suddiviso come tradizione in due momenti, la fiera franca del giovedì e il mercato delle bancarelle in centro storico il sabato e la domenica. Ad aprire la fiera, giovedì 3 ottobre in viale De Gasperi, sarà dunque l’esposizione di bestiame con abbinato concorso del Bue Grasso, che si svolgerà dalle ore 7 alle ore 12 circa, quando la mattinata si chiuderà con la premiazione dei migliori capi. Sabato 5 e domenica 6 la fiera si sposterà nel centro storico con oltre 200 bancarelle, dove si troveranno prodotti alimentari, artigianali, giocattoli, dolciumi e molto altro.

In Prato Santa Caterina verrà allestito il luna park per i più giovani.

Le bancarelle in viale De Gasperi saranno aperte dalle 8 alle 14 di giovedì, mentre quelle in centro storico saranno aperte dalle 8 alle 21.30 di sabato e domenica.

Piazzetta Guadagnin ospiterà gli stand della città gemelle di Mühlacker e di Voiron, che proporranno i loro prodotti tradizionali. Come di consueto, la viabilità sarà temporaneamente modificata: viale De Gasperi rimarrà chiuso al traffico nel tratto compreso tra il parcheggio Gerosa e via Rosmini a partire dalle ore 6 fino – indicativamente – alle ore 18 di giovedì, per permettere la pulizia e il ripristino dell’area; il centro storico sarà chiuso sabato e domenica, a partire dalla mezzanotte di venerdì fino alla mezzanotte di domenica.

(t.d.b.)

(Ph. Facebook)