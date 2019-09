Frontale tra auto e furgone: un ferito grave

Condividi

Linkedin email

Intorno alle 12.30 due vetture si sono scontrate a Resana, in via Bolimbaghi. Una è finita in un fossato e una persona, una 43enne del posto, è rimasta incastrata tra le lamiere. Estratta dai vigili del fuoco, le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili. Sul posto anche il 118 e la polizia stradale che sta tentando di chiarire la dinamica dell’incidente.