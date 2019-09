«Non è quanto vivi ma come vivi»: video d’addio a Le Iene di Nadia Toffa

Condividi

«Voglio salutare i veri amici. Cerco di ritardare la mia morte». Sono queste alcune delle parole di Nadia Toffa contenute all’interno di un video di 20 minuti girato a dicembre scorso prima che il tumore la portasse via ad agosto. Il filmato verrà mandato in onda domani sera con la ripartenza del programma Le Iene.

«La sorpresa é che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Li voglio vedere ora perché questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto. La tragedia ti sbatte in faccia la verità, tutto è più chiaro. Capisci chi ti ama, e che gli amici veri non ti mollano».