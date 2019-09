Frontale auto camion: una vittima

Condividi

Alle 20 circa, i vigili del Fuoco sono intervenuti lungo la strada Romea 308 a Lova di Campagna Lupia per un incidente frontale tra un’auto e un camion: deceduto l’automobilista. I pompieri arrivati da Piove di Sacco e da Mestre anche con l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente della Seat Leon. Purtroppo nonostante i soccorsi del personale sanitario, il medico del SUEM 118, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Illeso l’autista del camion. La circolazione lungo la strada durante i soccorsi è rimasta interrotta. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.