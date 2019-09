Sondaggio: centrodestra avanti in quasi tutte le Regioni

Condividi

Linkedin email

Secondo un sondaggio dell’istituto BiDiMedia sulle intenzioni di voto degli italiani, se si votasse oggi e se il centrodestra si presentasse unito, vincerebbe in 18 Regioni su 20. A cominciare dall’Umbria, dove l’accordo tra M5S e Pd non basterebbe.

In Toscana vincerebbe il centrosinistra, in Campania il Movimento 5 Stelle. Nel resto d’Italia invece prevarrebbero Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, con quest’ultimo in netta ascesa al 10%. L’incognita è rappresentata da un’eventuale alleanza tra M5S e Pd estesa a tutte le Regioni.