Spaccia droga lungo la strada, arrestato marocchino

I carabinieri della compagnia di Adria, Rovigo, ieri sera, lunedì, hanno arrestato Kharboua Bouchta, 36enne marocchino domiciliato a Cona, Venezia, per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio finalizzato al contrasto del traffico di droga, i militari hanno fermato l’uomo in sosta con la sua Golf ad Adria, lungo la strada, mentre cedeva una dose di cocaina ad un ragazzo del luogo, quest’ultimo segnalato all’autorità amministrativa come consumatore di droga. I militari, perquisendo l’auto, hanno trovato ulteriori 22,6 grammi di cocaina, già pronta suddivisa in dosi, nascoste nel cruscotto del veicolo, e 700 euro in possesso del marocchino. Kharboua Bouhta è stato quindi arrestato in flagranza di reato e ha trascorso la notte in carcere a Rovigo.

In aggiornamento