Auto a fuoco in autostrada, distrutta una Bmw

I vigili del fuoco di Este sono intervenuti ieri, lunedì, poco prima delle 13.30 in A13 per l’incendio di un’auto. Ad un chilometro dal casello di Monselice, Padova, in direzione Bologna, l’autista di una Bmw che percorreva l’autostrada si è accorto improvvisamente che qualcosa non andava: ha accostato il veicolo ed è sceso mentre l’auto andava a fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme ma la Bmw è andata completamente distrutta, probabilmente per cause elettromeccaniche. Sul posto gli ausiliari dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.