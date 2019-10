Centro sociale, bando vinto da Bocciodromo 2.0

Condividi

La gestione dell’immobile di via Rossi 198 andrà all’RTI Bocciodromo 2.0. Si è conclusa con questo esito stamane la gara per l’assegnazione dello spazio comunale. Nel dettaglio, la somma dei punteggi attribuiti per offerta tecnica e offerta economica ha prodotto questa classifica: RTI Bocciodromo 2.0 100 punti, comitato ASI Vi 79,667 punti; APS Sloga 75,831 punti.

«L’esito della gara per la gestione dell’immobile di via Rossi – dichiara l’assessore al patrimonio Silvia Maino – è la dimostrazione di come l’amministrazione abbia avuto un approccio civico e non ideologico che smonta qualsiasi teoria su complotti e manipolazioni. Un risultato che dovrebbe spingere qualcuno a scusarsi pubblicamente dopo che per mesi ha continuato ad insinuare e a sospettare presunte irregolarità al solo scopo di innescare becere ed inaccettabili strumentalizzazioni. Le scelte dell’amministrazione, indipendentemente da chi la appoggi, devono essere asettiche e scevre da influenze di ogni natura, e oggi abbiamo dato una dimostrazione concreta di ciò. Ora sarà nostra cura verificare che gli affidatari rispettino quanto previsto nel capitolato di gara attraverso un controllo costante che avremmo fatto con chiunque fosse risultato vincitore del bando e che stiamo già facendo sugli immobili comunali dati in gestione ad altre associazioni».

L’aggiudicazione della gara è provvisoria. Seguiranno ora le verifiche tecniche che, come di prassi, precedono l’aggiudicazione definitiva.