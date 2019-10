Ferisce poliziotti con coltello: arrestato rapinatore seriale di farmacie

Condividi

Linkedin email

Sabato pomeriggio è stato arrestato il rapinatore seriale delle farmacie di Conegliano. Dopo settimane di indagini, gli investigatori della Squadra Mobile sono riusciti ad individuare il 38enne L. R. P, residente a San Donà di Piave (VE). Si tratta di un uomo dedito al consumo di droga che comunque conosceva bene la zona di Conegliano. Lo stesso, armato di una pistola giocattolo o di un coltello, si presentava presso la farmacia individuata, dove di solito era presente un solo farmacista, e sotto minaccia si faceva consegnare l’incasso della giornata.

L’ultimo colpo risale a sabato pomeriggio, quando il malvivente si è presentato presso la farmacia di turno dove ad aspettarlo c’erano un poliziotto del Commissariato di Conegliano e una poliziotta della Squadra Mobile che lo hanno subito bloccato. Questi, alla vista della Polizia ha estratto il coltello ed ha iniziato una violenta colluttazione nel corso della quale i due poliziotti hanno riportato lievi ferite. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. Sono in corso ulteriori indagini per capire la responsabilità di altri furti avvenuti nella zona.