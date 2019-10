Cortina, cervo si barrica in boutique: centro bloccato

Condividi

Intervento fuori dall’ordinario oggi, martedì, a Cortina d’Ampezzo.

Un cervo adulto maschio in calore di quasi 200 chili questa mattina scorrazzava irrequieto per Corso Italia, quando ad un certo punto ha pensato bene di fare irruzione in un negozio di abbigliamento di Largo Poste restandovi intrappolato. Gli uomini del Commissariato e della Polizia Provinciale sono intervenuti restando impegnati per oltre tre ore per tranquillizzare l’animale. Il cervo è stato quindi addormentato e soccorso e dopo aver verificato le sue condizioni di salute, la Polizia Provinciale lo restituirà ai boschi di Cortina.