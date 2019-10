Dazi Usa: «Una catastrofe per le eccellenze venete»

Condividi

«I dazi che il governo statunitense si prepara ad applicare ai produttori del comparto agroalimentare rischiano di avere conseguenze drammatiche per l’intero settore veneto». Sonia Brescacin, consigliere regionale della Lista Zaia, scende in campo in difesa delle eccellenze venete, già apprezzate più volte anche oltreoceano, anche da vip e regnanti. Qualche anno fa era stato il Papa Joseph Ratzinger a festeggiare l’85esimo compleanno con un risotto all’asparago bianco di Bassano Dop. «La decisione Usa aggrava la crisi dell’agroalimentare già messo a dura prova dalla contraffazione – continua Brescacin – con l’imposizione dei dazi doganali, infatti, si alzerebbe eccessivamente il prezzo di alcune eccellenze italiane. Penso a vini e liquori, al prosecco, al radicchio rosso di Treviso. Per non parlare poi dei formaggi con la Casatella trevigiana». Attenzione puntata in particolare sul prosecco: «Al momento una bottiglia, dai 5-6 euro di prezzo medio in Italia, può arrivare a 15-20 euro negli Stati Uniti e con i dazi salirebbe anche a 30 euro. Un prezzo che rischierebbe di far crollare le esportazioni, in favore di prodotti taroccati. Rischiamo di dare il colpo di grazia alle nostre aziende, causando la perdita di migliaia di posti di lavoro».

(ph vinoveritas)