La 17enne scomparsa è tornata a casa, il dolce messaggio della mamma

Francesca Favero è tornata a casa sana e salva. La notizia è stata data da Barbara D’Urso in collegamento durante pomeriggio 5. La 17enne era scomparsa da sabato da Caselle, Santa Maria di Sala, Venezia. Era stata la madre, comprensibilmente preoccupatissima, a lanciare un appello sul suo profilo Facebook. Un appello che ha avuto una marea di condivisioni.

Qualche ora fa, infine, il dolce messaggio di mamma Carla alla figlia Francesca, finalmente a casa: «Sei un fragile giunco in balia di chissà quale tempesta che in queste ore ti sta travolgendo! Vorrei poter legare di nuovo le tue mani alle mie, come una volta, per addormentarti serenamente. Oggi cerco le tue mani più che mai, è uno struggimento che mi consuma l’anima. Ti aspetto per ricominciare, dimmi da dove, dimmi da quando. Sono stata distratta? Sono stata cieca? C’è un posto caldo e sicuro, ed è dentro di me. Ti aspetto là. Ti amo».