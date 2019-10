Non accettano relazione gay del figlio: lo spediscono in Mar Nero e picchiano il compagno

Condividi

Linkedin email

Due genitori bulgari e una terza persona, loro connazionale, saranno processate per le accuse di sequestro di persona, lesioni e violenza privata, come disposto dalla Procura della repubblica di Padova. La coppia non accettava la relazione omosessuale del figlio, per questo lo ha picchiato e lo ha costretto a lasciare gli studi ed andare a vivere da alcuni parenti sul Mar Nero. La vittima, il figlio, aveva una relazione con uno studente italiano, con cui il ragazzo conviveva a Padova, dove frequentava l’università. I fatti risalgono al maggio del 2016 quando i genitori del giovane e un loro connazionale, arrivati a Padova, si sono recati nell’appartamento in cui viveva con il compagno: qui avrebbero picchiato il giovane convivente padovano, costringendo il figlio a seguirli e ad abbandonare gli studi per andare a vivere da parenti, in un paese sul Mar Nero. La parola passa al giudice per le udienze preliminari.