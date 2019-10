Businarolo (M5S): «Bene arresto Imam ma non si chiuda la moschea»

Condividi

«È positivo che siano scattate le misure cautelari contro il giovane cittadino del Bangladesh per il reato di maltrattamenti ai danni di minori. Le indagini della Digos di Padova hanno accertato le modalità violente che usava nel corso delle lezioni di religione islamica, consentendo un rapido intervento».

È quanto afferma Francesca Businarolo, presidente della commissione Giustizia e deputata del Movimento 5 Stelle, che aggiunge: «Non si comprende, invece, perché una brutta vicenda che riguarda una singola persona debba coinvolgere la sua comunità di provenienza, magari chiudendo il sito di preghiera. Non è così che si fa integrazione e, nemmeno, prevenzione. Sappiamo bene quali sono le problematiche della zona di Padova in cui si trova la moschea comunità bengalese: soffiare sul fuoco e ridurre il tutto alla presenza di un centro religioso non è d’aiuto. Promuovere la cultura della legalità e il rispetto dei diritti individuali, invece, sì: servono meno “sparate” e più controlli, come quelli che hanno fatto emergere questo episodio».

