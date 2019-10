Condividi

Ancora sangue sulle strade veronesi, ancora un ciclista che perde la vita in un incidente.

Luigi Attilio Veronese, 82 anni, pensionato residente in via Caselle, a Nogara, ha perso la vota ieri, lunedì, alle 18, lungo la Regionale 10, in via Ecce Homo. Secondo la ricostruzione, la bici sulla quale l’uomo viaggiava è stata tamponata da una Fiat Punto e l’anziano è stato sbalzato a terra sbattendo contro il guard rail e finendo nella scarpata del fossato. Per lui non c’è stato nulla da fare.