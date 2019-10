Meteo, preparate gli ombrelli e i giubbotti

Condividi

Si approfondisce una saccatura d’aria fresca, che mercoledì giungerà da nord-ovest sulla nostra regione portandovi molte nubi e varie precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con calo termico; seguiranno correnti dai quadranti nord-occidentali in quota con rapidi passaggi di ondulazioni cicloniche, che faranno alternare agli spazi di sereno alcune fasi nuvolose in particolare tra venerdì sera e sabato mattina, probabilmente associate ad un po’ di precipitazioni. Vediamo le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Mercoledì 2 ottobre prevarrà un cielo molto nuvoloso, salvo qualche schiarita più significativa da nord-ovest verso fine giornata. Probabilità nel complesso alta (75-100%), per delle fasi di precipitazioni da sparse a temporaneamente diffuse, con dei rovesci e qualche temporale; non si escludono fenomeni localmente intensi specie su pianura e Prealpi; possibili quantitativi localmente consistenti; le precipitazioni verso sera tenderanno a cessare a partire dalle zone montane. Temperature in diminuzione, in alcune zone anche marcata, con minime raggiunte alla sera.

Giovedì 3 ottobre nubi irregolari più presenti sulle zone centro-meridionali nelle prime ore, per il resto prevarranno nettamente gli spazi di sereno con riduzione dell’umidità. Sulle zone centro-meridionali, probabilità di precipitazioni nelle prime ore da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%) di alcune piogge anche a carattere di rovescio; per il resto, fenomeni generalmente assenti. Temperature in diminuzione, salvo valori massimi stazionari o in locale lieve aumento sulle zone centro-occidentali; le minime saranno in genere raggiunte alla sera.

Venerdì 4 ottobre cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso fino al pomeriggio e copertura più significativa a fine giornata, quando saranno possibili precipitazioni sparse almeno sulle zone centro-settentrionali; rispetto a giovedì per le temperature prevarranno dei cali in pianura, variazioni distribuite in maniera irregolare sulle zone montane.

Sabato 5 ottobre tempo leggermente variabile, con nubi alternate a crescenti spazi di sereno; alcune precipitazioni da sparse a locali, un po’ più probabili a nord-est nelle prime ore; temperature in contenuto aumento, salvo le massime in quota che potranno essere stazionarie o in locale lieve diminuzione. Previsore: AB.