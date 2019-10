Condividi

Incidente stradale ieri, lunedì, verso le 18 in via Mazza a Montegrotto Terme, Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita in un fossato: ferito il conducente. Sul posto i pompieri di Este, per la messa in sicurezza del veicolo, e il Suem 118 che ha soccorso l’uomo trasferito in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

(ph Vigili del fuoco)