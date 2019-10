“Baciate” BpVi, chi dice la verità: Bozeglav o Sorato?

Condividi

Beato quel popolo che non ha bisogno di eroi. La Banca Popolare di Vicenza è crollata anche perchè, a un certo punto, fare il proprio dovere fino in fondo sembrò a chi lavorava al suo interno, con precise responsabilità di sorveglianza, un compito da eroi, da kamikaze, da idealisti dell’etica professionale. Stiamo parlando in particolare di Massimo Bozeglav, ex capo dell’audit di controllo dell’istituto dal 2008 al 2016, che nel resoconto-fiume all’udienza di ieri nel processo in corso a Vicenza ha candidamente spiegato che fra il 2014 e il 2015 non lanciò l’allarme al cda sulla massa di illeciti finanziamenti in cambio di azioni (la famigerate operazioni “baciate”) «perché pensavo che ne fossero a conoscenza. Prima di farlo dovevo avere elementi certi e inconfutabili. Volevo coprirmi le spalle».

Il ruolo di Bozeglav nella vicenda entra in gioco nel 2014. Secondo dichiarazioni da lui rilasciate al collegio sindacale della banca in data 1 settembre 2015 (ne avevamo scritto qui), l’allora responsabile dell’audit si era accorto nell’estate 2014 che esistevano “baciate” per un valore di 422 milioni di euro, relative a 171 soci, nonché di 65 “lettere di impegno” al riacquisto delle azioni, per un valore originario di 248 milioni. La relazione sarebbe stato consegnata «“brevi manu” da Bozeglav al Direttore Generale chiedendo l’avvio di specifici approfondimenti alla Divisione Mercati». Stando sempre a Bozeglav, per ricevere una risposta dal dg, Samuele Sorato, egli dovette sollecitarlo agli inizi di febbraio 2015. Secondo quella versione, il vicedirettore Emanuele Giustini avrebbe disposto che il dossier «d’intesa con il direttore generale… non fosse circolarizzato».

Fino al 28 agosto 2015, quando il consiglio d’amministrazione chiese al collegio sindacale di averne contezza. In un incontro avvenuto in data 1 settembre 2015, Bozeglav si sarebbe liberato dal peso, sostenendo che «a seguito delle minacce e pressioni poste in essere dalla Direzione Generale e del conseguente clima “omertoso”, alla Direzione Internal Audit non era mai pervenuta alcuna segnalazione che potesse indurre a delineare la gravità del fenomeno». Secondo Bozeglav, intervistato il 28 settembre 2017 dal Corriere del Veneto, «bastava girare la pagina e si poteva agevolmente desumere che il prestito era finalizzato all’acquisto di azioni BpVi, oltre a poter valutare la reale consistenza patrimoniale del cliente». Come dire: i componenti del cda, a cominciare dal presidente Gianni Zonin, potevano arrivarci da soli. Quest’ultimo, poi, era meglio non sfruculiarlo: «avrei dovuto richiamarlo su irregolarità che vedevano coinvolti alcuni esponenti di spicco del cda, da lui saldamente controllato».

Nelle sette ore di dichiarazioni al pm Luigi Salvadori e ai giudici, ieri Bozeglav ha aggiunto particolari alla sua linea che pare quasi “difensiva”. Ha confermato di aver avuto «sentore» delle baciate dopo l’esposto dell’ex dipendente Antonio Villa, che si era ribellato all’andazzo, nel 2014. Ha sottolineato che anni prima, nel 2012, nemmeno la Banca d’Italia aveva visto nulla, e neppure la Bce per gli stress test. Ha precisato che tuttavia non costituivano ancora un «fenomeno», pur essendo una tendenza che andava avanti dal 2011. Ha fatto presente che non c’era un software adeguato. E soprattutto ha ammesso tutto il suo imbarazzo di allora a riferire su posizioni di alcuni grossi nomi (Ravazzolo, Loison, lo stesso Giuseppe Zigliotto ex consigliere e oggi imputato) che pensava fossero pacificamente a conoscenza di almeno parte del cda. Solo dopo che il vicedirettore Adriano Caoduro, nella primavera del 2015, gli porta delle lettere di riacquisto, lui va dal capo-ispezione Bce, Emanuele Gatti, che ne fa la prova fumante del dissesto. Insomma, per Bozeglav il vertice della BpVi non poteva non sapere, e lui non se la sentì di avvisare per tempo del pericolo. Quando lo fece, andò da Sorato, e non dal cda, come se questo fosse un santuario intoccabile, che era bene non disturbare per paura di subire conseguenze.

Sarebbe decisivo sentire la versione di Sorato. Che per la verità, a riguardo l’ha già data a questo giornale online, il 29 novembre 2017, per il tramite del suo legale. Anche per l’ex direttore generale – diventato il 13 febbraio 2015 consigliere delegato, a pochi mesi dallo scoppio del caso BpVi – il consiglio d’amministrazione era tenuto a sapere dei finanziamenti correlati. Anzi, per Sorato «il CdA – soprattutto per i grandi soci – certamente conosceva in anticipo la destinazione finale dei finanziamenti: era lo stesso organo cui venivano indirizzate le domande di acquisto delle azioni BPVI». Smentendo Bozeglav, Sorato sostiene di aver saputo il 10 aprile 2015, a un mese dalle dimissioni che diede il 12 maggio di quell’anno, non prima. E attribuisce il primo sentore a un imput della della società di revisione, la Kpmg, e a una autonoma sua decisione di procedere ad una verifica. Il tutto a poche settimane dalla sua uscita dall’istituto. Cioè quasi un anno dopo rispetto alla tempistica ricostruita da Bozeglav. Chi dice la verità fra i due? A sciogliere il dubbio potrebbe essere Giovanni Zamberlan, che presiedeva il collegio sindacale. Cosa fecero i sindaci dopo avere ascoltato Bozeglav a inizio settembre 2015?

Lo scaribarile fra le parti è evidente. I vuoti e le contraddizioni sono ancora tutti lì. Al di qua del piano processuale, di certo c’è che nessuno, fra consiglieri, dirigenti e responsabili alla salute della Banca Popolare di Vicenza, può chiamarsi fuori dalla palese evidenza di non essere stato all’altezza dei doveri a cui erano tenuti, e dei relativi compensi che ricevevano per assolverli. Non vedevano o non capivano, e quando ebbero qualche sospetto non si attivarono nel modo e nei tempi in cui avrebbero dovuto, pur di salvare se stessi. La testimonianza Bozeglav in questo senso è tragicamente rivelatrice.