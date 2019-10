Sculture su alberi ancora vivi, il comitato: «Un boomerang»

Condividi

“Dopo l’annuncio dell’assessora Gallani di un piano della gestione delle alberature dichiarato spudoratamente come “partecipato”, e da noi smentito nella forma e nella sostanza, ora arriva l’ennesima iniziativa dell’assessora per mettere una pezza alla faccenda sfuggitele di mano delle 10 sculture degli artisti della cooperativa UrbArt sui ceppi di alberi ancora vivi. L’indignazione di migliaia di cittadini e il successo del comitato Salix in Mente contro le sculture viventi hanno mostrato i limiti culturali ed estetici dell’operazione”.

Così Alessandro Angrilli, portavoce del comitato Difesa Alberi e Territorio, a proposito della discussa iniziativa del Comune di Padova sulle alberature.

“Dispiace dire che la riunione pubblica organizzata da UrbArt e dall’assessora per chiarire e convincere i cittadini recalcitranti che le sculture su alberi viventi sono cosa buona e giusta, è un’ operazione di propaganda unilaterale che non ha nulla a che vedere con la democrazia partecipata. Perché se gli organizzatori sapessero cosa vuol dire, avrebbero contattato i comitati per il verde per tempo, per concordare un incontro cittadino insieme nel quale i comitati, UrbArt e il comune avessero uguale spazio per discutere e confrontarsi.Invece, è stata l’ennesima occasione persa dell’assessora per cancellare con sprezzo oltre alla “democrazia partecipata” anche l’appuntamento che aveva preso un mese prima con i membri del comitato Salix in Mente, con la scusa che non aveva più senso perché c’era questo bell’incontro in cui gli artisti si raccontano”.

E Argilli prosegue: “Ci siamo abituati a questo stile della Gallani, che contraddice i cardini fondanti (ormai polverizzati) del movimento “Coalizione Civica”, stile anti-democratico e opaco in cui decide unilateralmente interventi ed azioni di ogni tipo, ma anche data, ora, luogo e quanto spazio (ovvero tempo) si prendono lei e i suoi cooptati, senza prevedere un intervento dei comitati se non dal pubblico.Regola seguita nelle decine di incontri e convegni sul verde che ha organizzato o co-organizzato il Comune negli ultimi due anni. Basta questo per disertare e rifiutare in blocco questo ennesimo incontro di propaganda”.

“E questi signori di UrbArt arrivati all’ultimo momento, che si rimettono alle controverse perizie (comode) del Comune, senza farsi domande (queste sì scomode), dove erano quando il Comitato Difesa Alberi e Territorio organizzava i 4 incontri pubblici con i cittadini degli ultimi 3 anni? – e conclude Argilli – Dove erano quando ripetutamente abbiamo sviscerato la non validità scientifica delle perizie (sui media e sulla pagina Facebook), e dimostrato all’assessora con un Consensus Report(di 55 pagine firmato da 5 esperti su alcuni filari di Padova condannati all’abbattimento) che l’80% degli alberi peritati dal Comune, con perizie prive di validità scientifica, non erano a dimostrato rischio di caduta? UrbArt continuerà a partecipare a questa farsa e a raccontarsela comoda o realizzerà che forse diversi alberi sui quali hanno lavorato i suoi artisti non meritavano l’abbattimento?”