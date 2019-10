Crocifisso in classe, Donazzan: «Fioramonti black bloc, violenta la scuola»

Condividi

Il ministro M5S all’Istruzione Lorenzo Fioramonti contro il crocifisso in classe. Il neotitolare del dicastero della Scuola ha rivelato la sua posizione a Rai Radio 1. «Io credo in una scuola laica, ritengo che le scuole debbano essere laiche e permettere a tutte le culture di esprimersi. Non esporrei un simbolo in particolare, ed eviterei l’accozzaglia, altrimenti diventa un mercato. Meglio appendere alla parete una cartina del mondo con dei richiami alla Costituzione».

Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione della Regione del Veneto, attacca: «Fioramonti sembra un black bloc dell’istituzione Scuola. Prima l’assenza giustificata per una manifestazione di protesta su giudizio inappellabile del Ministro. Ora questo ennesimo attacco al simbolo religioso e della cultura cristiana per eccellenza che, secondo il Ministro, dovrebbe uscire dalle scuole italiane. Consiglio al Ministro la rilettura di Benedetto Croce, o un ripasso dei fondamentali sul rispetto dei simboli religiosi e della sensibilità del Popolo italiano. Le prime due uscite del Ministro mi preoccupano al quanto, perchè rilevo in lui la velleità di spaccare tutto, di sovvertire le regole, di violentare il sistema scolastico che avrebbe invece bisogno di serenità e certezze. Il Ministro provi a parlare di insegnanti, di precariato, di incertezza finanziaria, di reputazione della scuola, di innovazione tecnologica, di aumento delle competenze trasversali e tecniche, di miglioramento nell’organizzazione, e mi fermo qui per decenza. Se non ne è in grado e vuole fare il black bloc della scuola, lasci subito prima di fare danni».