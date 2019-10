Il sondaggio: Lega saldamente primo partito, cresce FdI

Condividi

Nessuno scossone, nell’ultima settimana: secondo il sondaggio di SWG per il Tg di La7 in leggero calo sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, mentre il Partito Democratico è stabile ma sotto la soglia del 20%. Il dato più eclatante è che sembra già essersi esaurito l’entusiasmo attorno a Italia Viva di Renzi, -0,5%. Il Carroccio resta comunque saldamente il primo partito, con più di 13 punti sul secondo, i 5 Stelle.

Per quanto riguarda i piccoli, la Sinistra sommatoria di SI e Rifondazione comunista è sotto al 2% così come Liberi e Uguali; i Verdi toccano la quota ma continuano a soffrire, soltanto in Italia, mentre vincono in tutta Europa (e in Austria potrebbero andare al governo). Anche +Europa è in caduta libera .