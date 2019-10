Condividi

E’ stato stroncato da un male incurabile il super tifoso di rugby Stefano Pellegrini, di Rovigo. Aveva solo 42 anni.

L’uomo era il titolare del primo negozio specializzato nel merchandising del Rovigo e della nazionale, l“Engage Rugby Store”, in via Miani, in città. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto le tante persone che lo conoscevano e che avevano lavorato con lui. Lascia la moglie Sara.