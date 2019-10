I migliori vini del Veneto secondo Gambero Rosso

Condividi

E’ stata pubblicata l’anticipazione di Gambero Rosso dei Tre Bicchieri 2020 in Veneto ovvero i vini migliori nella nostra regione secondo la celebre guida.

«Emblematica è la Valpolicella, una zona che ha conosciuto il successo proprio grazie alla ricchezza delle sensazioni gustative che oggi propone dei vini dal profilo più delicato e elegante, sostenuti dall’acidità più che dall’alcol e dai tannini. O ancora la storica denominazione delle bollicine, Conegliano Valdobbiadene, che sta spostando la sua produzione in direzione delle versioni più asciutte e meno zuccherine, capaci di convincere appieno solo se la produzione viticola è di assoluto valore. Grande successo per la denominazione di Soave che rivela una volta di più lo straordinario legame che sussiste fra la garganega e le migliori esposizioni del territorio, esaltate dall’opera dei produttori più sensibili. Se i vini premiati sono ben 6, numerosissimi sono quelli che hanno lambito il massimo risultato testimoniando da un lato la severa selezione compiuta, dall’altro il grande potenziale della storica. Anche i Colli Euganei strappano un ottimo risultato, in virtù di interpretazioni che rispettano il carattere mediterraneo della zona mantenendo però la finezza e l’eleganza tipiche di una terra del nord. E poi le tante etichette disseminate fuori dalle denominazioni più conosciute, il Montello di Serafini e Vidotto, la pianura trevigiana di Cescon, la Vallagarina dei fratelli Fugatti, o ancora i Custoza di Monte del Frà e Cavalchina, un vero e proprio puzzle dove ogni tessera non solo è importante, ma in modo diverso contribuisce a costruire l’immagine complessiva della Regione».

Ecco i 43 migliori vini del Veneto premiati con Tre Bicchieri 2020

Amarone della Valpolicella 2015 – Famiglia Cottini – Monte Zovo

Amarone della Valpolicella Campo dei Gigli 2015 – Tenuta Sant’Antonio

Amarone della Valpolicella Case Vecie 2013 – Brigaldara

Amarone della Valpolicella Cl. 2015 – Allegrini

Amarone della Valpolicella Cl. 2011 – Bertani

Amarone della Valpolicella Cl. 2011 – Giuseppe Quintarelli

Amarone della Valpolicella Cl. 2013 – Zymè

Amarone della Valpolicella Cl. Campolongo di Torbe 2012 – Masi

Amarone della Valpolicella Cl. Casa dei Bepi 2013 – Viviani

Amarone della Valpolicella Cl. De Buris Ris. 2009 – Tommasi Viticoltori

Amarone della Valpolicella Cl. Sant’Urbano 2015 – Speri

Amarone della Valpolicella Leone Zardini Ris. 2012 – Pietro Zardini

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2012 – Pasqua – Cecilia Beretta

Capitel Croce 2018 – Roberto Anselmi

Cartizze Brut V. La Rivetta – Villa Sandi

Colli Euganei Fiori d’Arancio Passito Alpianae 2016 – Vignalta

Colli Euganei Merlot Casa del Merlo 2016 – Il Filò delle Vigne

Colli Euganei Rosso Serro 2016 – Il Mottolo

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Brut Nature 2018 – BiancaVigna

Custoza Sup. Amedeo 2017 – Cavalchina

Custoza Sup. Ca’ del Magro 2017 – Monte del Frà

Frank! 2017 – Barollo

Lugana Molceo Ris. 2017 – Ottella

Lugana Sergio Zenato Ris. 2016 – Zenato

Madre 2017 – Italo Cescon

Montello e Colli Asolani Il Rosso dell’Abazia 2016 – Serafini & Vidotto

Riesling Renano Collezione di Famiglia 2015 – Roeno

Soave Cl. Calvarino 2017 – Leonildo Pieropan

Soave Cl. Campo Vulcano 2018 – I Campi

Soave Cl. Monte Carbonare 2017 – Suavia

Soave Cl. Monte Fiorentine 2017 – Ca’ Rugate

Soave Sup. Il Casale 2017 – Agostino Vicentini

Soave Sup. Runcata 2017 – Dal Cero Tenuta Corte Giacobbe

Valdobbiadene Brut Ius Naturae 2018 – Bortolomiol

Valdobbiadene Brut Nature 2018 – Silvano Follador

Valdobbiadene Brut Nature Particella 232 2018 – Sorelle Bronca

Valdobbiadene Brut Rive di Col San Martino Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2018 – Merotto

Valdobbiadene Dosaggio Zero Vign. Del Faè 2018 – Canevel Spumanti

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2018 – Ruggeri & C.

Valdobbiadene Rive Di Refrontolo Brut Col Del Forno 2018 – Andreola

Valpolicella Ca’ Fiui 2018 – Corte Sant’Alda

Valpolicella Cl. Sup. Campo Casal Vegri 2017 – Ca’ La Bionda

Valpolicella Sup. Maternigo 2016 – F.lli Tedeschi

(ph: shutterstock)