Zucchero torna all’Arena di Verona: dieci concerti nel 2020

Zucchero “Sugar” Fornaciari lancia il nuovo singolo e torna con un tour europeo: in Italia live dall’Arena di Verona. Da venerdì 4 ottobre sarà disponibile in radio, in digitale e sulle piattaforme streaming “Freedom”, un inno alla libertà e all’amore scritto a quattro mani insieme all’artista britannico Rag’N’Bone Man, un anteprima del nuovo disco “D.O.C.” in uscita l’8 novembre in tutto il mondo. Da giugno a dicembre 2020 Zucchero, tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, oltre 60 milioni di dischi venduti, sarà in tour in Europa: arriverà in Italia a settembre con gli unici 10 concerti che terrà nel nostro paese all’Arena di Verona, che lo stesso artista ha definito «uno dei più bei posti al mondo per fare musica». Queste le date dei 10 concerti di Zucchero nel 2020 all’Arena di Verona: 22 settembre, 23 settembre, 25 settembre, 26 settembre, 27 settembre, 29 settembre, 30 settembre, 2 ottobre, 3 ottobre e 4 ottobre. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita e prevendita abituali.

Queste invece le prime date del tour europeo: 6 giugno Royal Concert Hall di Glasgow (UK), 7 giugno Bridgewater Hall di Manchester (UK), 10 e 11 giugno Royal Albert Hall di Londra (UK), 29 ottobre Lisinski di Zagabria (Croazia), 31 ottobre Olympiahalle di Innsbruck (Austria), 1 novembre Stadthalle di Graz (Austria), 3 novembre Arena Stozice di Lubiana (Slovenia), 4 novembre Stadthalle di Vienna (Austria), 6 novembre Rockhal di Lussemburgo, 7 novembre Amphitheatre di Lione (Francia), 11 novembre Arkea Arena di Bordeaux (Francia), 14 novembre Le Dôme di Marsiglia (Francia), 15 novembre Palais Nikaia di Nizza (Francia), 17 novembre AccorHotels Arena di Parigi (Francia), 19 novembre Arena di Lipsia (Germania), 20 novembre Barclaycard Arena di Amburgo (Germania), 21 novembre Mercedes-Benz-Arena di Berlino (Germania), 24 novembre Schleyerhalle di Stoccarda (Germania), 25 novembre Olympiahalle di Monaco di Baviera (Germania), 27 novembre Festhalle di Francoforte (Germania), 28 novembre ISS Dome di Düsseldorf (Germania), 29 novembre Ziggo Dome di Amsterdam (Paesi Bassi), 1 dicembre Zénith Arena di Lille (Francia), 2 dicembre Emsland Arena di Lingen, 5 dicembre Hallenstadion di Zurigo.

