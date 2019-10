La festa delle giuggiole nel borgo amato dal Petrarca

Condividi

Nel bellissimo scenario di Arquà Petrarca domenica 6 e domenica 13 ottobre la protagonista sarà la giuggiola. Non in molti sanno che questo è il frutto tipico del borgo padovano e per questo viene festeggiato con un evento che attira ogni anno centinaia di turisti da tutta Italia. Immergiti in un’atmosfera medievale unica, amatissima dal Petrarca. Assapora le deliziose giuggiole e lo street food, goditi spettacoli musicali medievali, mostre d’arte e artigianato e bancarelle e molte attività varie.