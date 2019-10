Autonomia, Boccia: «Entro fine anno la mia proposta»

Condividi

“Ho già incontrato 5 Regioni e nel prossimo mese completo il giro. Entro fine anno avremo la nostra proposta nazionale”.

Lo dice ad ‘Avvenire’ il ministro agli Affari Regionali, Francesco Boccia, aggiungendo: “E stavolta non partiremo

dalla spesa storica ma dai Lep, dai Livelli essenziali delle prestazioni che aspettano una definizione da 18 anni. Prima definiamo i Lep, poi dai Lep facciamo discendere l’ Autonomia”.

“In questo modo -spiega Boccia- lo Stato potrà intervenire con fondi pluriennali per tutte le aree in cui c’ è ritardo di sviluppo. Sarà un progetto per combattere le disuguaglianze non per ampliarle. E per il Sud l’uso delle risorse europee sarà aggiuntivo e non sostitutivo di quelle statale”.