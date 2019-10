Il bosco vivo: aiutaci a piantare 600 alberi

Condividi

Linkedin email

Domenica 13 ottobre a Ponte San Nicolò (Padova) interessante evento organizzato da Veneto Segreto dove ci saranno ben 600 piante a disposizione che aspettano solo di essere piantate. «Abbiamo bisogno del vostro aiuto! – scrivono nell’evento -. Piantare un albero è un’emozione unica: è un gesto importante nei confronti di noi stessi e del nostro pianeta. L’albero infatti è il simbolo della vita e noi vogliamo aiutare l’associazione Onlus SPIRITUS MUNDI a sostenere il suo progetto “il bosco Vivo” creando un intero bosco di 600 alberi in un terreno pubblico».

Sul posto ci saranno degli esperti botanici che accoglieranno chi deciderà di partecipare e spiegheranno tutto sulla vita degli alberi e su come si piantano. Tutti i partecipanti verranno divisi in gruppi e per ciascun gruppo ci saranno a disposizione 100 alberi da piantare. Al termine dell’evento potrete decidere se dare il vostro contributo alla associazione Onlus SPIRITUS MUNDI oppure potrete portare a casa una giovane piantina o dei semi per continuare a far crescere le piante nei vostri giardini. Dalle 10 alle 16 ci saranno 6 turni della durata di un’ora ciascuno. Per maggiori informazioni e per prenotarsi clicca qui.