Una notte in Cansiglio per ascoltare il canto dei cervi

Vi piacerebbe passare una serata nel cuore della foresta del Cansiglio per ascoltare il bramito dei cervi, il canto propiziatorio che questi maestosi animali fanno per accompagnare il rituale di corteggiamento? Fino al 20 ottobre si può grazie ad una proposta di Onda Verde incoming in collaborazione con la Società Prealpi Cansiglio Hiking, il Consorzio Turistico Alpago e Cansiglio e gli esercenti della Piana del Cansiglio.

PROGRAMMA DI GIORNATA

(tutti i giorni della settimana, preferibili quelli infrasettimanali in quanto meno affollati)

Ritrovo verso le ore 17:00 nel luogo convenuto della Piana del Cansiglio per una breve lezione introduttiva sul cervo dedicata alla biologia e al comportamento dell’animale (durata 30 minuti). A seguire uscita al tramonto con appostamento per l’osservazione e l’ascolto del bramito. Saranno messi a disposizione del gruppo dei binocoli per effettuare l’osservazione.

A conclusione possibilità di cena in malga/agriturismo o trattoria tipica.

Per chi desidera è possibile prolungare l’osservazione con dei visori notturni dopo cena e pernottare presso un locale convenzionato per permettere l’uscita all’alba per l’osservazione e l’ascolto mattutini dei cervi. Termine dell’esperienza con la colazione in loco.

Quote di partecipazione

Escursione serale nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì: € 22,00 a persona / bambino euro 7,00 (6-12 anni non compiuti). Cani non ammessi.

Escursione serale nei giorni di venerdì, sabato o domenica: € 25,00 a persona/ bambino euro 10,00 (6-12 anni non compiuti). Cani non ammessi.

Cena con menù completo euro 25,00 a persona / bambino euro 15,00 a persona

Dopo cena ulteriore uscita notturna con visore notturno + escursione all’alba: € 45,00 a persona / bambino euro 10,00 (6-12 anni non compiuti). Cani non ammessi.

Posto letto stanza condivisa con colazione: euro 30,00 per persona (sacco a pelo o lenzuola richieste)

Camera doppia privata con colazione: euro 48,00 per persona

Riduzione terzo letto: euro 10,00

Attività facoltative per il secondo giorno: escursione guidata nelle foreste del Cansiglio euro 20,00 per persona

Servizi a disposizione: trasferimenti con autista da Conegliano e Vittorio Veneto per il Cansiglio e ritorno con il supplemento di euro 20,00 a persona. Partenza ore 16.00.

E’ richiesta la prenotazione TEL 0438970350 – 3391329568

(ph: Facebook Prealpi Cansiglio Hiking)