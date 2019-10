Vicenza diventa la città più golosa d’Italia: torna CioccolandoVi

Condividi

Vicenza per tre giorni sarà la città più golosa d’Italia, il centro del cioccolato di qualità e di tutte le dolcezze a base di cacao. Non è un sogno di grandi e piccini, ma quello che realmente sarà CioccolandoVi, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, nelle piazze del centro storico di Vicenza.

Quest’anno sono 28 le ditte che nei loro stand esporranno il meglio della produzione cioccolatiera, in tutto, quintali e quintali di cioccolata in ogni forma e gusto. Come sempre i criteri utilizzati per definire chi “merita” un posto a CioccolandoVi, sono la proposta di prodotti non industriali, la garanzia di processi di produzione controllati e la qualità delle materie prime.

Il goloso percorso parte dalla centrale piazza dei Signori e prosegue su piazza Biade, piazzetta Palladio, piazza Garibaldi. Oltretutto, offre la possibilità di incontrare alcuni dei più bravi Maestri cioccolatieri, alcuni presenti alla rassegna fin dalla prima edizione del 2005, come Gabriele Mainero, Antonio Schettini, Adelia Di Fant, Giuseppe Marino.

Gli stand firmati CioccolandoVi saranno aperti al pubblico:

Venerdì 18 ottobre: dalle ore 13.00 alle 23.00

Sabato 19 ottobre: dalle 9.00 alle 2.00 di notte

Domenica 20 ottobre: dalle 10.00 alle 20.00