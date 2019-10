Accusato di rapina al supermercato per un pezzo di Grana: assolto

Condividi

E’ finito dopo due anni l’incubo per un 74enne di Cortina, Belluno, accusato di aver rubato un pezzo di formaggio Grana al supermercato Kanguro di Cortina. Lo scrive il “Corriere del Veneto” edizione di Treviso e Belluno nell’articolo di Davide Piol. L’uomo, querelato per un furto di circa tre tre euro nel 2017, reato poi riqualificato dalla Procura di Belluno in rapina, è stato assolto dal gup perchè “il fatto non sussiste”. L’anziano, che rischiava una condanna da 4 a 10 anni di reclusione, aveva raccontato di aver preso il pezzo di Grana, che aveva messo in tasca, ma poi alla cassa lo aveva appoggiato sugli scaffali perchè ricordava di averlo già in casa. Fu però fermato perchè notato dai dipendenti mentre prendeva il formaggio e dopo diversi tentativi di spiegazioni aveva spinto un dipendente e si era allontanato. La sua abitazione era stata comunque perquisita dai carabinieri che però in frigo non avevano trovato nulla, se non un vecchio pezzo di grana.