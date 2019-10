Come nasce la grappa? Scoprilo con Distillerie Aperte

Condividi

Ogni anno sono migliaia gli appassionati che la prima domenica di ottobre accolgono l’invito di Distillerie Aperte, per scoprire come nascono la grappa e gli altri distillati tipici della tradizione veneta. Un appuntamento che si ripeterà anche quest’anno, domenica 6 ottobre, con la XXIII edizione della manifestazione organizzata da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, in collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, quattro tra le più antiche e prestigiose distillerie vicentine apriranno eccezionalmente al pubblico: F.lli Brunello di Montegalda, Li.dia di Villaga, Poli di Schiavon e Schiavo di Costabissara.

Sarà così possibile effettuare visite guidate nelle aziende, scoprendo i segreti di una tradizione antichissima (i primi documenti risalgono addirittura al XVI secolo) in un percorso tra alambicchi e caldaiette ricco di atmosfere suggestive. Non mancheranno inoltre le degustazioni guidate, con la possibilità di assaggiare gratuitamente i migliori distillati prodotti da ciascuna distilleria, anche in abbinamento con altri prodotti tipici del territorio. Ecco allora che la grappa sarà proposta con formaggi, frutta – a partire dalle celebri Ciliegie di Marostica IGP “sotto spirito” – o ancora con gelato, biscotti e l’immancabile cioccolato. Il tutto spiegato da esperti grappaioli. In questo modo gli abbinamenti proposti consentiranno di vivere un’esperienza gustativa fuori dall’ordinario, ma anche di comprendere ancora meglio le particolari note e componenti che caratterizzano la grappa, esaltate proprio dagli abbinamenti studiati per l’occasione. Naturalmente tutte le degustazioni sono riservate ai maggiori di 18 anni. Tutto questo e molto altro, domenica 6 ottobre, con la XXIII edizione di “Distillerie Aperte”.

Per informazioni: www.distillerieaperte.it – Made in Vicenza, tel. 0444 994750