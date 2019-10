Container pieno di vestiti a fuoco: paura a Fusina

Condividi

Alle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti a Fusina al terminal traghetti in via Autostrada del mare a Venezia per l’incendio del container di un semirimorchio. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa e un’autobotte, sono riusciti a distaccare la motrice ed spegnere il contenuto del container, che conteneva abbigliamento. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.