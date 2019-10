Va a prendere la figlia in discoteca ma è completamente ubriaco

Condividi

Linkedin email

La figlia era andata in discoteca e per evitare che si mettesse alla guida dopo aver bevuto si è offerto di andare a prenderla a fine serata. Peccato che quello completamente ubriaco fosse lui. Quando gli agenti di Acqui Terme (Torino) l’hanno fermato durante uno dei controlli per evitare le stragi del sabato sera, il 63enne è sceso dalla moto di grossa cilindrata ed è caduto a terra. L’alcoltest ha rivelato che nel sangue aveva alcol 4 volte superiore al limite. All’uomo è stata ritirata la patente mentre la figlia, che lo aspettava fuori dal locale, è stata portata a casa da altri familiari.