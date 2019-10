Landini: «In Italia chi paga le tasse è considerato un cog****e»

Condividi

«In questi anni si è affermata la logica che chi non paga le tasse è un furbo e chi le paga è un coglione. Io credo che questa logica vada messa in discussione e credo che chi non paga le tasse sia un ladro». Sono queste le parole di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, durante un convegno organizzato dal sindacato al tribunale di Milano.

«Questo è un paese in cui nessuno ha mai detto che è a favore dell’evasione fiscale. Non lo senti dire. Però siamo di fronte al fatto che quest’inversione sull’evasione fiscale non si fa mai. Dobbiamo ribadire il fatto che se è un furto rubare è un furto anche non pagare le tasse», ha concluso.

(ph: imagoeconomica)