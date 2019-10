Condividi

Aveva cercato di salvare la madre dalle fiamme ma era svenuto per il fumo: dopo l’82enne Giuseppina Antico, se ne è andato anche Antonio Seresin. L’uomo, 57 anni, era ricoverato da quel tragico pomeriggio di sei giorni fa, nel reparto rianimazione dell’ospedale di Padova. L’incendio aveva completamente invaso l’appartamento della casa Ater, in via Fratelli Carraro, nel capoluogo patavino.