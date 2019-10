Non va a scuola e scompare: 17enne cercato tra le rocce

Condividi

Linkedin email

Il soccorso alpino di Verona sta prendendo parte, assieme a carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile, alle ricerche di Lorenzo, un ragazzo di 17 anni che martedì mattina, dopo non essersi presentato a scuola, non è più rientrato a casa. I soccorritori, in serata, hanno perlustrato una strada forestale abitualmente percorsa dal giovane, in località Ceredo. Aggiornamenti nel corso della giornata.