A Treviso arriva il Tiramisù Day

Inizia il conto alla rovescia a Treviso per il Tiramisù Day, l’evento più gustoso dedicato al dolce trevigiano più conosciuto al mondo. Domenica 6 ottobre, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 un fitto programma che occuperà le principali piazze del centro con eventi e manifestazioni.

TIRAMISÙ CHALLENGE

dalle 9:00 alle 11:30

Piazza Borsa, Loggia Palazzo 300, Loggia Cavalieri, Piazza Santa Maria Dei Battuti

Tutti gli appassionati non professionisti potranno cimentarsi in una gara di tiramisù casalingo Tiramisu Challenge e farlo giudicare da un team di Chef di Assocuochi Treviso che alla fine decreterà il vincitore tra i tiramisù della tradizione.

CONCORSO SCUOLE ALBERGHIERE DI TREVISO

dalle 9:00 alle 12:00 – Piazza Dei Signori

Concorso che vedrà le 6 scuole alberghiere della provincia di Treviso e non solo gareggiare con tema Tiramisù Gourmet in cui gli alunni dovranno rivisitare la ricetta e proporla in chiave moderna.

SECONDA PASSEGGIATA ASPETTANDO IL TIRAMISÙ

dalle 10:00 alle 12:00 – Piazzale Burchiellati

Una passeggiata non competitiva di 5km nel centro di Treviso per scoprire i luoghi incantati della città immersa nei profumi del Tiramisù assieme a Telethon.

SHOW COOKING

dalle 16:00 alle 16:00, dalle 18:00 alle 19:00 – Piazza Dei Signori

Produttori delle materie prime del tiramisù e alcuni importanti cuochi e maestri pasticceri daranno dimostrazione della loro idea di tiramisù.

LABORATORIO DI TIRAMISÙ PER BAMBINI

dalle 14:00 alle 16:00

Piazza Borsa, Loggia Palazzo 300, Loggia Cavalieri, Piazza Santa Maria Dei Battuti

Laboratorio di Tiramisù per bambini in collaborazione con Lady Chef Unione Cuochi del Veneto

DIBATTITO CULTURALE

dalle 10:00 alle 11:30 – Palazzo del Commercio

Dibattiti in collaborazione con Archivio Maffioli, Polo Costantini, Silvio Ghedin, Polo Lai, Carlo Campeol, Gianni Garatti e Confraternita del Tiramisù sulla storia e tutte le vicende legate a questo importante dolce

ANIMAZIONI IN PIAZZA

dalle 09:00 alle 19:00

Piazza Borsa, Loggia Palazzo 300, Loggia Cavalieri, Piazza Santa Maria Dei Battuti

Gireranno nelle varie piazze vari Artisti con gag e cabaret dedicato al Tiramisù, il Clown Crostino con Fabrizio De Poi del Duo Franco Fabrica.

INTAGLIATORI

dalle 14:00 alle 19:00 – Piazza Borsa

Esibizione gruppo intagliatori Assocuochi Treviso con intaglio formaggi frutta e verdura

DEGUSTAZIONI

Piazza Di Signori, Piazza Borsa, Loggia Palazzo 300, Loggia Cavalieri, Piazzetta Battistero

Durante tutta la giornata, in tutte le piazze, i ragazzi della Scuola Dieffe di Valdobbiadene serviranno delle porzioni di tiramisù classico, fatto da loro. Il ricavato andrà a favore di Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche e a eventuali altri progetti di altre Associazioni di volontariato del territorio che parteciperanno attivamente all’evento e che credono nella possibilità di accomunare il gusto del Tiramisù con il piacere di donare. Ospite d’onore MEE SOO che in Piazza dei Signori preparerà oltre 1000 porzioni di Tiramisù espresso per la solidarietà.

Per maggiori informazioni visita il sito.

