Le ultime tendenze della manualità creativa saranno presentate dal 17 al 20 ottobre 2019 ad Abilmente Vicenza, il Salone delle Idee Creative organizzato da Italian Exhibition Group SpA (IEG) nel Quartiere Fieristico IEG di Vicenza. La manifestazione leader in Italia per le amanti del Do It Yourself – che raggiungono il capoluogo berico da tutta la penisola – vedrà gli ultimi trend svelati da alcune delle più influenti crafter italiane nella Via delle Idee (Hall 6).

L’area, da sempre una delle più apprezzate dalle visitatrici, è luogo di apprendimento e condivisione dove poter vivere la propria passione a 360°, confrontandosi e imparando direttamente da alcune delle più importanti artiste della manualità creativa, attraverso i tanti corsi e workshop esperienziali in programma.

Legatoria artigianale di recupero, cucito creativo con materiali di scarto, vecchi abiti che trovano nuova vita diventando borse e accessori: queste alcune delle novità creative del momento, tecniche in cui fai da te e temi di importante attualità come riciclo e sostenibilità si incontrano diventando un tutt’uno. Ma non solo: tante le tecniche presenti in fiera, dal patchwork al découpage passando per il cardmaking, il bijoux, la tessitura, il crochet e il mosaico. E non solo.

I VOLTI DELLA VIA DELLE IDEE

Saranno ventiquattro le creative che nella quattro giorni di manifestazione animeranno con laboratori e dimostrazioni lo spazio della Hall 6 dedicato alle nuove ispirazioni.

Abilmente Vicenza ospiterà l’abbigliamento e i colorati accessori per bambino di Alessandra Casali di Atelier Ali; gli oggetti in fimo di Manuela Scalpore di Stregatta dal Fimo; le creazioni in pasta polimerica di Marta Spagnoli di Polvere di Fantasia; i pupazzi di pezza e i tappeti sensoriali per bambini di Lorenza Anconetani di Thialò; le creazioni con la carta di Rosanna Frapporti di La Quinta Stagione; i lavori realizzati con la tecnica del papercutting da Linda Bellosi di Lights and Silhouttes. Elisa Cosma di diCartaediFilo porterà ad Abilmente legatoria artigianale e origami per home decor, riciclo creativo, ecoprint su carta; Chiara Cocco de La Regaleria di Chi bullet journal, plannering, cardmaking e legatoria creativa; Federica Nassetti di YUUY invece notebook semplicissimi, rilegati a mano e che nascono da qualcosa di forse inaspettato: quello che gli altri buttano via.

Monica Maglia sarà protagonista con i suoi lavori realizzati in plastic canvas; Elisabetta e Daniela – Gioielli in Pietra di Vicenza con i loro gioielli in rame, ottone, alluminio – abbinati alla Pietra di Vicenza – realizzati attraverso la tipica tecnica orafa della “martellatura”; Nerina Fubelli con il suo Crazy Crochet con cui propone tanti modi di lavorare a maglia per creare movimenti del tutto fuori dai vecchi schemi; Elisabetta Mozzo con i suoi bijoux realizzati con tecnica wire e filo metallico di alluminio, rame, ottone.

Manuela Fabris di Manufabrika porterà le crafter che affolleranno i padiglioni della fiera berica alla scoperta del riciclo creativo, filosofia prima che tecnica, che mette in pratica trasformando in accessori la gomma riciclata da camere d’aria di biciclette e trattori. E così anche Emanuela Martines di Fucina Martines, con la quale si potrà realizzare uno scacciapensieri decorativo con elementi naturali invernali. Upcycling e riciclo al centro anche dei laboratori di Giulia Meloncelli di Ricicli Design.

Monica Dal Molin di Incartesimi parteciperà con le sue creazioni realizzate su carta; Anna Esposito di NeArteNeParte con i suoi lavori realizzati in feltro; Lucia Curina di Le Mie Girls con i suoi accessori, borse e pochette realizzate a mano; Monica Marianini e Francesca Ghidini con le loro decorazioni create con diversi materiali in sovrapposizione. Tornano poi Wilma Strabello, con i suoi bijoux realizzati con i bachi da seta e Marta Anzolla con il suo storytelling su patchwork.

Presenti infine, quest’anno, Erika Bonnini di EB Mosaico con mosaici facili e divertenti, e Lucilla Alfano di luluamigurumi con i suoi lavori all’uncinetto.

Creatività a 360°, mostre di arte tessile, aree d’ispirazione e momenti di incontro completano il mondo di Abilmente, un’esperienza di condivisione e scambio all’insegna della libertà creativa, occasione per migliaia di appassionate di incontrare le creative più seguite dalle community italiane.

INFORMAZIONI UTILI

Abilmente Vicenza è in programma da giovedì 17 a domenica 20 ottobre 2019 nel Quartiere Fieristico IEG di Vicenza, Via dell’Oreficeria 16, Vicenza. Orari: dalle 09.30 alle 19.00. Biglietto intero acquistabile in cassa € 12,00. Biglietto online, ridotto con cartolina promozionale, ridotto con Carta Famila ed Emisfero e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65 € 10,00. Biglietto per più giorni (2) € 17,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un accompagnatore per ogni disabile. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse.

Abilmente è anche una App (scaricabile da App Store e Play Store), una guida online completa con elenco espositori, foto, servizi, mappe dei padiglioni con la localizzazione degli stand per avere tutta Abilmente Vicenza a portata di mano.