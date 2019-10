«Salvini ha fatto saltare autonomia, Zaia lo ammetta ai veneti»

Condividi

«Ormai il bluff di Salvini è stato smascherato: è lui il primo responsabile del fallimento dell’autonomia e Zaia dovrebbe avere il coraggio di dirlo ai veneti». Rispondo così alle dichiarazioni di ieri del presidente della regione, i consiglieri regionali del Partito Democratico, Claudio Sinigaglia e Graziano Azzalin. Secondo loro il motivo è che «spingere sull’acceleratore avrebbe comportato perdere troppi voti al Sud per il capitano padano folgorato sulla via del sovranismo. Ha provato a tenere il piede in due staffe, fin quando non ha perso l’equilibrio e rovesciato tutto».

«Salvini è riuscito ad allargare il proprio bacino elettorale stravolgendo le parole d’ordine della Lega, fino a togliere Alberto da Giussano e la parola “nord” dal proprio simbolo. Il passaggio da secessionista a sovranista è stato rapidissimo e ha pagato in termini di consenso. A quel punto, un nuovo dietrofront avrebbe comportato un bagno di sangue. Così la Lega ha provato maldestramente a fare lo scaricabarile sui Cinque Stelle, quando per mesi è stata al governo e ha avuto mano libera su tutta la linea, dai Decreti Sicurezza al salvataggio di Salvini sul caso Diciotti. La commedia però adesso è finita e le responsabilità sono ben chiare – concludono gli esponenti Dem -. Zaia abbia l’onestà di ammetterlo e, magari, chieda indietro al capitano i soldi del referendum».