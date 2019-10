«Blocco del traffico completamente inutile: lo confermano i numeri»

Condividi

Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro e l’assessore comunale all’ambiente Elisa Bettin hanno presentato in mattinata alcuni dati relativi all’inquinamento atmosferico, in relazione ai blocchi del traffico che l’amministrazione comunale ha scelto di non adottare. Nell’anno 2015, l’ultimo per il quale esiste uno studio completo da parte di Arpav, appena il 12% (pari a 1.875 tonnellate) delle emissioni di PM10 prodotte in Veneto ha avuto origine dal traffico veicolare. La voce più significativa, pari al 69% del totale (10.379 tonnellate su 15.079 complessive), riguarda la produzione non industriale, ovvero gli impianti di riscaldamento e le stufe delle abitazioni private.

L’introduzione del blocco del traffico proposto dalla Provincia di Padova avrebbe l’effetto di fermare, nelle giornate di allerta verde e arancione, 736 automezzi intestati a cittadini e imprese di Cadoneghe, a fronte di un totale di 10.914 veicoli immatricolati nel comune. Soltanto il 6,74% del traffico veicolare subirebbe quindi uno stop. Nelle giornate di allerta livello rosso, questa percentuale salirebbe al 18,42%, con il fermo di 2.010 veicoli.

L’allerta livello rosso, lo scorso inverno, è scattato una sola volta per la zona di Padova, rimanendo attivo per 7 giorni, dal 15 al 21 gennaio 2019. L’ordinanza sui blocchi del traffico introdotta a Cadoneghe dalla precedente amministrazione comunale è rimasta in vigore dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019. In questi 6 mesi sono state erogate ZERO sanzioni per violazione del provvedimento.

«Questi dati – commenta Schiesaro – dimostrano in modo incontrovertibile che i blocchi del traffico sono una misura completamente inutile ai fini di contrastare l’inquinamento da polveri sottili. Si va ad agire sul 6,7% dei veicoli, che producono in tutto il 12% delle emissioni. Il 6,7% del 12% in termini matematici corrisponde allo 0,8%. Anche se il dato non è preciso, perché non tutti i veicoli inquinano allo stesso modo, è comunque un calcolo utile per dare un’idea di massima dell’impatto del blocco del traffico sull’emissione di polveri sottili: a dir poco irrilevante.

A fronte di effetti virtualmente nulli sull’inquinamento, questi blocchi producono disagi rilevanti sulla fascia di popolazione che vanno a colpire. Si tratta di persone in difficoltà economica, che non possono permettersi di comprare un’auto nuova, in prevalenza anziani e disoccupati. Obbligare 700 cittadini su 11mila a tenere in garage la propria auto non risolverebbe il problema delle polveri sottili, e sarebbe una grave ingiustizia ai danni dei più deboli, secondo la logica del “punirne uno per educarne cento”. Un motto molto amato dalle Brigate Rosse, che non sarà mai il motto della nostra amministrazione. A noi non interessa lavarci la coscienza o piantare bandierine di ambientalismo, come fanno purtroppo altri amministratori che emettono le ordinanze tanto per dire di aver fatto qualcosa, e poi non effettuano i controlli. Ci interessa invece contrastare seriamente l’inquinamento: per questo abbiamo elaborato un piano in 13 punti composto da misure strutturali, che non valgono solo per l’inverno ma per 12 mesi all’anno».