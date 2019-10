Caccia al tesoro nei borghi veneti

Condividi

Domenica 6 ottobre, in 100 borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano in tutta Italia, si terrà in contemporanea la più grande caccia al tesoro mai vista. In Veneto sono 4 i borghi coinvolti: Cison di Valmarino (Treviso), Mel (Belluno), Montagnana (Padova) e Soave (Verona).

Le iscrizioni sono già aperte: basta andare sul sito, cliccare sul borgo scelto e nel box “Prenotazione evento”, iscrivere la propria squadra (massimo 6 persone). La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I posti sono limitati, quindi affrettatevi!

Il 6 ottobre presentati al punto di partenza indicato sul sito, all’interno delle fasce orarie indicate; riceverai gli indizi per poter iniziare la tua caccia alla scoperta non solo di luoghi, ma anche di persone, tradizioni e sapori. Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza.

