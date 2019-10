Europarlamento, standing ovation per Rackete. Salvini: «Penoso»

Condividi

La comandante della Sea Watch Carola Rackete è apparsa in audizione all’Eurocamera oggi. «Non ho salvato la vita di migranti o rifugiati, ho salvato vite umane – ha detto durante il suo discorso -. Questo è ciò che la legge del mare mi dice di fare come capitana: portare le persone in pericolo in mare in un porto sicuro, indipendentemente da razza, classe o sesso. Il Mediterraneo centrale si sta trasformando in un cimitero, mentre l’omissione di soccorso e i respingimenti per procura sono diventati una pratica istituzionalizzata, il dovere di salvare è stato criminalizzato».

«Ho ricevuto molta attenzione non voluta, inviti, premi da parte di diversi paesi Europei ed Istituzioni, dopo essere entrata nel porto di Lampedusa. Ma dove eravate quando noi eravamo lì a chiedere aiuto attraverso tutti i possibili canali legali, dei media e diplomatici? – ha aggiunto Rackete -. Sono passati sei anni ed invece di impegnarsi per evitare tragedie simili, i membri della Ue hanno avviato una politica di esternalizzazione delle loro responsabilità, con la pratica di respingimenti ed omissioni di soccorso, delegando i salvataggi ad un Paese in guerra, al Libia, in violazione della legge internazionale».

Salvini: «Dovrebbe stare in galera»

Matteo Salvini ha commentato la standing ovation ricevuta da Rackete da alcuni parlamentari europei: «Non mi sognerei mai di applaudire una comandante che, dopo aver aspettato deliberatamente 15 giorni al largo di Lampedusa per scaricare a tutti i costi degli immigrati in Italia, ha addirittura speronato una motovedetta della Guardia di Finanza mettendo a rischio la vita delle donne e degli uomini in divisa. Provo pena, imbarazzo e vergogna per chi ha applaudito Carola Rackete a Bruxelles. L’omaggio alla comandante della SeaWatch3 è un’offesa all’Italia. E nessuno ha ancora smentito la notizia dei tre presunti torturatori di immigrati caricati da Carola e scaricati nel nostro Paese, cioè in quell’Europa dove qualcuno batte le mani alle ong. In un Paese normale, una che ha rischiato di uccidere cinque militari Italiani per scaricare decine di immigrati a terra sarebbe in galera, non a blaterare al Parlamento Europeo».

Fontana: «Sperona motovedetta Finanza e riceve applausi»

Il deputato e vicesegretario federale della Lega, Lorenzo Fontana, ha scritto su Twitter: «In Italia sperona una motovedetta della Guardia di Finanza e al Parlamento europeo viene accolta con applausi e standing ovation».