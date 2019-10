Condividi

Linkedin email

Giunta alla sua 27esima edizione, torna anche quest’anno la festa della castagna a Padernello, in provincia di Treviso. L’evento si svolgerà nel weekend dall’11 al 13 ottobre e in quello dal 20 al 22 ottobre. Oltre alla protagonista, ovvero la castagna, tante le delizie proposte come gli gnocchi di zucca con burro fuso e provola affumicata, lo sfornato ai funghi, il formaggio cotto, la frittura di pesce, le seppioline e il baccalà. Il tutto accompagnato da del buon vino.

Per maggiori informazioni clicca qui.