«Non abbiamo saputo difendere Made in Italy, ora paghiamo per l’Europa»

«I dazi degli Stati Uniti sarebbero una sciagura. Ma l’Italia ha perso una grande occasione per portare avanti il made in Italy». Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Veneto, tira le orecchie «a tutti quelli che sono stati alla presidenza europea nei semestri italiani perché mai incisivi. Nessuno ha messo il made in Italy come obiettivo, lo ha posto come bandiera, deciso a portarlo a casa. Non ci hanno nemmeno provato». L’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) ha dato il via libera agli Usa per misure protezionistiche sulle importazioni dall’Unione Europea per un valore di 7,5 miliardi di dollari. Un conto stimato in oltre un miliardo per l’Italia. «In realtà stime non possono esserci – continua Bonomo – non sappiamo ancora come saranno applicati, quale tipologie di merci saranno più penalizzate. L’agroalimentare sicuramente è il settore più a rischio, già colpito nell’export dall’embargo russo. E’ ormai assodato, anche dalla comunità economica internazionale, che i dazi sono un vizio, una droga al mercato. Per l’imprenditore, bravissimo in termini di qualità, di organizzazione, di know-how e di efficienza, è come ricevere una mattonata in testa. Non prevista né prevedibile, e soprattutto non affrontabile».

Programmazione «a ramengo»

Bonomo spiega: «Gli accordi commerciali sono pluriennali. Si mettono in campo commesse a 5/6 mesi, servizi della durata di due anni. Se ho fatto investimenti a lungo termine per diventare azienda 4.0 un dazio mi manda a ramengo tutti i conti. Nel Vicentino il 48% di quanto fatturato è export, di questo il 32% è prodotto da piccole e micro imprese, che significa sotto i 10 dipendenti. L’impatto dei dazi manda a farsi benedire tutta la programmazione». E i dati sulle esportazioni parlano chiaro: gli Stati Uniti sono da sempre il principale partner commerciale extra europeo del manifatturiero veneto. I 5 miliardi e 131 milioni di euro di vendite nel 2018 rappresentano l’8,4% del totale export regionale e segnano un valore mai raggiunto, dai 2.9 miliardi del 2010 agli oltre 5 miliardi del 2018, con un + 72,6%, valore che doppia il +38,7% delle esportazioni verso il mondo. Come potrà l’Italia tutelare le proprie eccellenze? «L’Italia da sola non ce la farebbe ad affrontare e risolvere il problema, impensabile che Conte possa alzare la voce con gli Stati Uniti. E’ una squadra che si deve muovere, quella europea. Questa vicenda nasce dal settore aerospaziale, tra Stati Uniti e Germania e Francia, e ricade su tutte le nazioni stati membri dell’Unione Europea con forti ripercussioni nel nostro paese. Ma non stanno litigando con noi. Per questo tocca all’Europa risolvere la questione. Il problema è che l’Italia dovrebbe essere più autorevole nell’Unione Europea, far capire di essere un fiore all’occhiello. E deve farlo con i numeri. L’area Nord Pedemontana, da Genova a Trieste, per distretti industriali ha numeri pari se non superiori a Francia e Germania».

Richieste al governo

La soluzione per le imprese potrebbe essere diversificare? «Le nostre imprese non sono ferme, stanno già sperimentando altri mercati. Negli ultimi 6/7 anni sono andate in Nord Africa, nel settore tessile abbigliamento, poi in Russia, Cina e Stati Uniti. Cambiando a seconda delle difficoltà dei Paesi o per l’embargo. Le microimprese hanno già grande flessibilità, non solo nello spostarsi, anche nel diversificare la produzione. Ma le imprese dovrebbero essere sostenute». E la lista delle richieste al governo non cambia: «Detassazione, meno burocrazia, una giustizia che funzioni, investimenti in infrastrutture e scuole. Le aziende hanno bisogno anche di imprenditori flessibili come preparazione mentale, le maestranze devono sapersi riprogrammare, oggi non si può pensare di lavorare nello stesso posto fino a 60 anni. Un’altra marcia delle imprese a Milano? A dicembre 2018 serviva, c’era qualcuno che faceva più politica sui giornali e sulle piazze rispetto ai luoghi deputati. Ora non credo. Un esempio: in Italia ci sono 252mila leggi, in Francia, 25mila, in Germania 21mila: il problema della burocrazia sta qui. Servirebbe uno scatto di orgoglio, prendere argomento per argomento, cancellare tutto e riscriverlo. Come succedeva ogni 50 anni dopo ogni guerra o epidemia. Si ripartiva da capo. Ma non dobbiamo aver bisogno di una guerra o di un’epidemia per farlo, ma di tanto buon senso. Ci sono addirittura leggi che contrastano tra loro. Come diceva Mincato ogni legge presa singolarmente è perfettamente logica, ma in un contesto farraginoso costruito negli anni diventa inapplicabile. Chi legifera vive un mondo che non si incontra con la realtà delle cose, lo Stato è in mano ai burocrati più che politici, abbiamo creato un mostro che è autoreferenziale e risponde solo a modelli costruiti a tavolino».

Autonomia per tutti

L’autonomia potrebbe aiutare le eccellenze venete? «Si perché si accorcia la catena tra cittadino e chi decide, che così ha una responsabilità maggiore. Invece più ci si allontana dalla quotidianità della vita più si partoriscono mostri. Noi speriamo nell’autonomia in tutta le regioni d’Italia: una nuova organizzazione potrebbe ridurre la burocrazia e portare al varo di leggi più vicine alle realtà territoriali. E prima o poi il governo dovrà partorire qualcosa, non fosse altro per il referendum di Veneto e Lombardia che ha avuto un larghissimo consenso. Non si può non considerare. Anche il presidente Mattarella potrebbe intervenire da garante: c’è stata una consultazione popolare e il popolo bisogna anche ascoltarlo in qualche occasione».